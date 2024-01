Stage Voix, Chant & Interprétation Method Acting Center Paris, lundi 12 février 2024.

Stage Voix, Chant & Interprétation Stage intensif de chant est conçu pour vous aider à développer vos compétences vocales et à libérer tout votre potentiel artistique (24h) 12 – 16 février Method Acting Center INFOS & RÉSERVATION– Tous niveaux acceptés, de 5 à 15 personnes– 350€ le stage semaine pour 24 heures de formation– Pour réserver votre place au stage, il vous sera demandé un acompte de 30%. Il est possible de réserver en ligne par CB ou Paypal.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-12T11:00:00+01:00 – 2024-02-12T14:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T15:00:00+01:00 – 2024-02-16T18:00:00+01:00

Stage intensif semaine

Apprenez à libérer tout votre potentiel vocal !

Stage Voix, Chant & Interprétation

Du 12 au 16 Février 2024

Au Studio HF, 75014 Paris

Sur réservation uniquement.

Que vous soyez un débutant passionné ou un chanteur expérimenté, notre stage intensif de chant est conçu pour vous aider à développer vos compétences vocales et à libérer tout votre potentiel artistique !

Pendant ce stage intensif, vous serez encadré par notre coach vocal professionnel, Baptiste Famery, qui vous guidera à travers une série d’exercices et de techniques pour améliorer votre technique vocale, votre respiration et également votre interprétation.

Le stage proposé est en ateliers de groupe mais avec un coaching et un accompagnement personnalisé tout au long des 24 heures de formation. Vous pourrez ainsi en plus des séances de coaching vocal, partager vos expériences avec d’autres passionnés de musique, échanger des conseils et créer des liens durables avec des personnes partageant les mêmes intérêts.

Nous avons choisi le studio HF pour ce stage, où vous pourrez vous entraîner et répéter dans un cadre professionnel et du matériel son adapté.

Que vous souhaitiez simplement améliorer votre technique vocale ou vous préparer pour une performance importante, notre stage de chant vous offrira les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs d’interprète vocal en alliant technique et interprétation.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, n’hésitez pas à nous contacter directement. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et de vous aider à réserver votre place.

Lundi 12/02 : 11h00-14h00

Mardi 13/02 : 11h00-14h00 + 15h00-18h00

Mercredi 14/02 : 17h00-20h00

Jeudi 15/02 : 11h00-14h00 + 15h00-18h00

Vendredi 16/02 : 11h00-14h00 + 15h00-18h00

Au Studio HF, 75014 Paris

Sur réservation uniquement.

https://www.methodacting.fr/stage-voix-chant-interpretation/

https://www.methodacting.fr/stages-calendrier-2023-2024/

06 07 41 41 25 / contact@methodacting.fr

Method Acting Center 93 Avenue d’Italie Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@methodacting.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 41 41 25 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.methodacting.fr/stage-voix-chant-interpretation/ »}] [{« link »: « https://www.methodacting.fr/stage-voix-chant-interpretation/ »}, {« link »: « https://www.methodacting.fr/stages-calendrier-2023-2024/ »}, {« link »: « mailto:contact@methodacting.fr »}]