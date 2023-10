STAGES SCÉNARIO & RÉALISATION – Chapitres 12345 Method Acting Center Method Acting Center Paris Catégorie d’Évènement: Paris STAGES SCÉNARIO & RÉALISATION – Chapitres 12345 Method Acting Center Method Acting Center Paris, 28 octobre 2023, Paris. STAGES SCÉNARIO & RÉALISATION – Chapitres 12345

Method Acting Center 28 octobre – 17 décembre Method Acting Center – 160€ pour 1 stage weekend, prix dégressif en fonction du nombre de stages. Forfaits à partir de 3 stages réservés ensemble Initiation à l’écriture & la réalisation de films pour le Cinéma. Chapitre 1 : 28 & 29 Octobre 2023 Chapitre 2 : 18 & 19 Novembre 2023 Chapitre 3 : 25 & 26 Novembre 2023 Chapitre 4 : 16 & 17 Décembre 2023

Chapitre 5 : À définir

au 93 Avenue d’Italie, Paris 13e Avec Rami Ghorra,

Scénariste, Réalisateur, Monteur & Chef Opérateur Découvrir les bases de l’écriture scénaristique :

* – Comprendre les bases de l’écriture dramaturgique

* – Appréhender une méthodologie pour mettre en place les fondations d’un scénario

* – Comment explorer en profondeur ce que l’on a à exprimer ?

* – … Et comment le faire avec maestria ? Appréhender les bases de la réalisation :

* – Comprendre les bases de la vision : comment traduire un scénario en images.

* – Assimiler les bases du langage cinématographique

* – Comment trouver votre style, votre patte, votre empreinte digitale artistique, plutôt que faire « des films de spectateurs »

* – Découvrir les bases de la direction d’acteurs grâce à la méthode Actors Studio

* – Savoir communiquer avec l’équipe d’un film INFOS & RÉSERVATION

– Tous niveaux acceptés, de 5 à 15 personnes

– 160€ pour 1 stage weekend, prix dégressif en fonction du nombre de stages. Forfaits à partir de 3 stages réservés ensemble

– Pour réserver votre place au(x) stage(s), il vous sera demandé un acompte de 30% du prix du stage. CONTACT & RÉSERVATION

https://www.methodacting.fr/stage-scenario-realisation/

06 07 41 41 25

contact@methodacting.fr Method Acting Center 93 Avenue d’Italie Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.methodacting.fr/stage-scenario-realisation/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@methodacting.fr »}] [{« link »: « https://www.methodacting.fr/stage-scenario-realisation/ »}, {« link »: « mailto:contact@methodacting.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T10:30:00+02:00 – 2023-10-28T14:30:00+02:00

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Method Acting Center Adresse 93 Avenue d'Italie Ville Paris Lieu Ville Method Acting Center Paris latitude longitude 48.823551;2.358364

Method Acting Center Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/