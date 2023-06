Classes de l’Été 2023 Method Acting Center – Stages Théâtre & Cinéma Method Acting Center Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Classes de l’Été 2023

Method Acting Center – Stages Théâtre & Cinéma 8 juillet – 13 août Method Acting Center Minimum de 3 classes de 3h00 à 4h00 : 114€De 4 à 5 classes : De 136€ à 170€De 6 à 12 classes : De 180€ à 360€.

Method Acting Center

Formations d’Acteurs, Scénaristes & Réalisateurs pour le Cinéma & le Théâtre, vous accueille cet été, pendant ses Classes de l’Été 2023 :

DU 8 AU 23 JUILLET + DU 1er AU 13 AOÛT 2023

De 10h30 à 19h30,

Au 93 avenue d’Italie, 75013 Paris

LES CLASSES

ACTORS STUDIO / ACTING in ENGLISH / SCÉNARIO & RÉALISATION / ONE MAN SHOW – STAND UP / IMPROVISATION / COMPOSITION du PERSONNAGE

5e Saison. La méthode Actors Studio, accessible à tous !

Créez des personnages vivants, multidimensionnels & authentiques. Très connue aux États-Unis mais mal connue en France, la méthode est une technique de jeu réaliste pour le Cinéma destinée aussi bien aux Acteurs qu’aux Réalisateurs.

Cet été, découvrez nos formations artistiques pendant 4 semaines de stages intensifs du 8 au 23 Juillet + du 1er au 13 Août 2023, avec des classes évolutives et variées où vous avez la possibilité de choisir les créneaux de votre semaine de cours.

Très représentatives de nos formations à l’année, les Classes de l’Été sont animées par nos coaches, professionnels du Cinéma & du Théâtre, qui vous transmettront leur passion, leur savoir-faire et leur expérience tout au long des 4 semaines de stages. Ils vous accompagneront dans le travail d’Exploration, de Scènes avec ou sans texte, avec ou sans Composition de Personnage.

TARIFS

Minimum de 3 classes de 3h00 à 4h00 : 114€

De 4 à 5 classes : De 136€ à 170€

De 6 à 12 classes : De 180€ à 360€.

RÉSERVATIONS CLASSES DE L’ÉTÉ

https://www.methodacting.fr/classes-de-lete-2023/

06 07 41 41 25 / contact@methodacting.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:00:00+02:00

2023-08-13T10:00:00+02:00 – 2023-08-13T19:30:00+02:00