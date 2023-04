Classes de Printemps 2023 – Stages Cinéma & Théâtre Method Acting Center, 29 avril 2023, Paris.

DU 28 AVRIL AU 7 MAI 2023

de 10h30 à 21h30,

au 93 avenue d’Italie, 75013 Paris

LES CLASSES

ACTORS STUDIO // ACTING in ENGLISH // SCÉNARIO & RÉALISATION // CHANT // DANSE // IMPROVISATION // ONE MAN SHOW – STANDUP // COURS ANGLAIS // ACTING pour ADOS

Nouveauté 2023 !

Découvrez nos formations pendant 10 jours de formation intensifs du 28 Avril au 7 Mai, et du 25 Avril au 5 Mai pour les ados, avec des modules évolutifs et variés où vous avez la possibilité de choisir les créneaux de votre semaine de cours. Pour la plupart des modules d’Acting, il est possible de prendre plusieurs fois le même module sur les 10 semaines car les scènes travaillées peuvent être différentes. Les Classes de Printemps sont également représentatives de nos formations à l’année.

Pour qui ?

Pour toute personne souhaitant faire des stages de courte durée dans le but d’intégrer nos formations d’Acteurs, Scénaristes & Réalisateurs en 2023/2024 ou tout simplement, dans l’idée de partager un bon moment pendant les vacances de Printemps ! N’hésitez pas à demander conseil à notre équipe.

Combien de personnes par module ?

De 6 à 18 personnes pour les modules d’Acting où il est nécessaire de bouger dans l’espace, jusqu’à 25 personnes pour les ateliers de Scénario/Réalisation. De 5 à 12 personnes pour les modules de Chant, Danse et Cours d’Anglais.

Combien ça coûte ?

Minimum de 3 modules de 3h00 à 4h00 : 38€ par module, soit 114€. // De 4 à 5 modules : 34€ par module, soit 136€ à 170€ (-11%). // De 6 à 12 modules : 30€ par module (-20%).

Comment je réserve ?

En ligne, par CB ou Paypal. Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec ce type de paiement, il est possible de faire un virement bancaire ou de venir payer sur place (chèques ou espèces). Les inscriptions ne sont enregistrées qu’une fois votre règlement effectué.

RÉSERVATION & CONTACT

contact@methodacting.fr

06 07 41 41 25

https://www.methodacting.fr/classes-de-printemps-2023/

