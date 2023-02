Portes Ouvertes Mars 2023 METHOD ACTING CENTER Method Acting Center, 25 mars 2023, Paris.

Gratuit sur réservation

Formations d’Acteurs, Scénaristes & Réalisateurs pour le Cinéma & le Théâtre, vous invite à ses Portes Ouvertes

Method Acting Center 93 Avenue d'Italie Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013 Île-de-France

– Method Acting Center –

Formations d’Acteurs, Scénaristes & Réalisateurs pour le Cinéma & le Théâtre, vous invite à ses Portes Ouvertes, durant lesquelles vous pourrez tester gratuitement l’ensemble de ses formations pour l’année 2023/2024 :

LES 25 & 26 MARS 2023

de 10h30 à 20h30

au 93 avenue d’Italie, Paris 13e

FORMATIONS 2023/2024 :

ACTORS STUDIO // ACTING in ENGLISH // SCÉNARIO, RÉALISATION & DIRECTION D’ACTEURS // VOIX, CHANT & INTERPRÉTATION // ATELIER DANSE // ENSEMBLE VOCAL // ONE MAN SHOW // IMPROVISATION // COURS D’ANGLAIS // ACTING pour ADOS // ACTING for TEENS

INSCRIPTIONS 2023/2024 :

À partir du Lundi 3 Avril 2024

NOTRE ENGAGEMENT PÉDAGOGIQUE :

– Une approche bienveillante et pragmatique de la méthode Actors Studio

– Des cours non surchargés, la possibilité de passer très régulièrement vos scènes

– Des coaches en activité dans le milieu du cinéma et du spectacle

– Un suivi pédagogique personnalisé et adapté à chaque profil d’acteur

– Une ambiance générale qui favorise l’entraide et non la compétition

– Une souplesse quand à vos obligations professionnelles

– Une équipe pédagogique à votre écoute pour vos doutes & questions

– Des salles adaptées à chaque type d’atelier

– La possibilité de répéter gratuitement vos scènes dans nos locaux

RÉSERVATIONS EN LIGNE :

https://www.methodacting.fr/portes-ouvertes-mars-2023/

06 07 41 41 25 / contact@methodacting.fr



