METEORSTRASSE – Une projection d’Aline Fischer Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

METEORSTRASSE – Une projection d’Aline Fischer Cité internationale des arts, 17 mars 2022, Paris. METEORSTRASSE – Une projection d’Aline Fischer

Cité internationale des arts, le jeudi 17 mars à 19:00

Le premier long métrage de fiction d’Aline Fischer, _METEORSTRASSE_, est le portrait de deux frères palestiniens exilés du Liban à Berlin. Ce semi-documentaire nous fait traverser le monde et les expériences d’un jeune homme, qui s’étonne, croit, connaît des déceptions, se reprend à espérer pour re-tomber d’encore plus haut. Il nous montre une vie d’adulte balbutiante qui semble tourner en boucle, jusqu’à ce que l’un des protagonistes ne le supporte plus.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Aline Fischer (France) est lauréate du programme “Fondation Daniel et Nina Carasso & Cité internationale des arts”. Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T19:00:00 2022-03-17T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité internationale des arts Adresse 18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Ville Paris lieuville Cité internationale des arts Paris Departement Paris

Cité internationale des arts Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

METEORSTRASSE – Une projection d’Aline Fischer Cité internationale des arts 2022-03-17 was last modified: by METEORSTRASSE – Une projection d’Aline Fischer Cité internationale des arts Cité internationale des arts 17 mars 2022 Cité internationale des arts Paris Paris

Paris Paris