Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Météorites et impacts Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Météorites et impacts Les Étincelles du Palais de la découverte, 2 octobre 2021, Paris. Météorites et impacts

du samedi 2 octobre au jeudi 11 novembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 10 ans. Plusieurs dizaines de milliers de tonnes de météorites tombent sur Terre chaque année. Heureusement, les impacts assez violents pour causer de réels dégâts sont très rares. Quelles sont les conséquences de ces chutesu202f? Quelle relation existe-t-il entre ces roches extra-terrestres et les autres corps du système solaireu202f? Quelle histoire nous est dévoilée par leur étudeu202f? , 10 ans et + Les météorites sont les vestiges de la formation des planètes telluriques. Mais il en tombe encore plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an sur Terre. Que nous apprennent-elles ? Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T13:00:00 2021-10-02T14:00:00;2021-10-02T13:00:00 2021-10-02T14:00:00;2021-10-03T17:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-03T17:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-26T15:40:00 2021-10-26T16:40:00;2021-10-26T15:40:00 2021-10-26T16:40:00;2021-10-30T17:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-30T17:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-11-11T17:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-11T17:00:00 2021-11-11T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris