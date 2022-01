Météores – Sylvain Huc Théâtre de l’Oiseau Mouche Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Météores – Sylvain Huc Théâtre de l’Oiseau Mouche, 1 avril 2022, Roubaix. Météores – Sylvain Huc

Théâtre de l’Oiseau Mouche, le vendredi 1 avril à 17:00

Les météores sont ces corps célestes rendus lumineux par leur passage dans l’atmosphère. En ne laissant qu’une trace furtive derrière son passage, la danse invente une autre histoire du corps, autant tellurique qu’éphémère.

Gratuit sur réservation

Ce projet invite des danseuses amateures à tenter tordre le cou aux représentations archétypales de la féminité. Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T17:00:00 2022-04-01T17:35:00

