Météores, projet participatif de danse – Du 26 février au 8 avril L’Escale, 26 février 2022, Tournefeuille.

Météores, projet participatif de danse – Du 26 février au 8 avril

du samedi 26 février au vendredi 8 avril à L’Escale

Aux confins de l’imaginaire et par la prolifération d’images, de mouvements et de corps, entre fiction physique et abstraction chorégraphique, les participantes vont explorer par le corps ce qui, de l’identité, s’invente, s’imagine, s’élabore et se détruit pour mieux se recomposer. En ne laissant qu’une trace furtive derrière son passage, la danse invente une autre histoire du corps, aussi tellurique qu’éphémère. Gratuit A partir de 18 ans Pas de prérequis **Présence requise sur 3 week ends : Samedi 26 et dimanche 27 Février / 5 et 6 Mars / 19 et 20 Mars** **10H > 13H / 14H > 16H Studio de Danse, Impasse Max Baylac à Tournefeuille** **Restitution publique : Vendredi 8 avril, 19h30 à l’Escale, dans le cadre du Bloom festival, à l’initiative de la Compagnie Sylvain Huc en partenariat avec La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie**

Sur inscription

Dans ce projet mené par Sylvain Huc, les participantes tenteront de tordre le cou aux représentations archétypales de la féminité.

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T13:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T16:00:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T13:00:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T16:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T13:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T16:00:00;2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T13:00:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T16:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T13:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T16:00:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T13:00:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T16:00:00;2022-04-08T19:30:00 2022-04-08T21:30:00