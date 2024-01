Météore Atelier du Plateau Paris, jeudi 2 mai 2024.

Le jeudi 02 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

Né d’un coup de foudre musicamical, Météore réunit Fanny Meteier et Maëlle Desbrosses, deux musiciennes vitaminées mettant leur formation classique au service de la liberté du geste, de la création de musiques qui ne seraient plus à dissocier.

Avec cet improbable duo qui gigote, papote, braille, se tait et pédale, elles soliloquent des histoires loufoques composées entre autres par Christophe Monniot, Sarah Murcia, Elodie Pasquier ou encore Dominique Pifarély.

Dans des conversations endiablées, alto et tuba se livrent à une interprétation joyeusement rigoureuse et une improvisation sérieusement libérée, poussant toujours plus loin leurs possibilités.

avec : Maëlle Desbrosses, alto, voix, Fanny Meteier, tuba, voix

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/312077-meteore +33142412822 https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

©Aurore Fouchez