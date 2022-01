Metaverse – une nouvelle destination touristique ? Le Cargo, 24 février 2022, Paris.

Metaverse – une nouvelle destination touristique ?

Le Cargo, le jeudi 24 février à 16:30

Tout le monde parle des metavers. Le changement de nom de Facebook en Meta est annonciateur d’une nouvelle révolution numérique. * Alors qu’est-ce que les metavers ? * Est-ce un nouvel Eldorado pour le tourisme ? * Vivrons-nous tous et tout à distance ? * Mon avatar passera-t-il de meilleures vacances que moi dans Meta ? Pour tenter de répondre à ces questions, Le Welcome City Lab invite Sophie Lacour pour une animer cette conférence le jeudi 24 février 2022 à 16h30 au Cargo (157 boulevard Macdonald dans le 19e arrondissement de Paris) **Qui est Sophie LACOUR ?** Directrice Générale d’Advanced Tourism, un cabinet spécialisé en prospective dans le tourisme. Elle accompagne les collectivités territoriales et les entreprises dans des projets liés au numérique et à l’innovation, la robotique et l’Intelligence Artificielle. J’interviens auprès d’organismes publics et des collectivités territoriales comme la BPI, Atout France, le WCL, SNCF, CCIP, DGE, SENAT, ADT, CRT et CDT, des syndicats comme le SETO ou les EDV, des universités et dans le secteur privé comme le TOTEC, Grand-Paris, , IFTM TOP RESA, BRIT Hôtel, Thomas COOK, KUONI, … Conférencière, elle écrit des articles et anime des ateliers et des formations sur des problématiques liées au futur du service, de la relation client et de la communication. Elle intervient régulièrement sur les chaines nationales de radio et de télévision (LCI, BFM, RMC, FRANCE INTER, RTL, …) Citée parmi les 100 experts qui font le monde de demain par Usbek & Rica en 2018. Organisatrice de la première délégation tourisme au CES 2019 à Las Vegas puis 2020, du premier « Village innovation » sur le salon IFTM Top Résa 2019 puis 2020. Docteure en Sciences de l’Information et de la Communication, membre du SKAL Paris, de Femme du Tourisme et l’AMFORHT. Secrétaire générale de l’AFEST [[https://fr.linkedin.com/in/sophielacour](https://fr.linkedin.com/in/sophielacour)](https://fr.linkedin.com/in/sophielacour) **Le Welcome City Lab en quelques mots** Le Welcome City Lab est la plateforme d’innovation de Paris&Co dédiée au tourisme urbain, intégrant le premier incubateur au monde consacré à ce secteur. Créé en 2013 avec le soutien de la Ville de Paris, de BpiFrance, de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris et de la Direction Générale des Entreprises (DGE), la plateforme d’innovation offre un ensemble de services aux startups et aux acteurs de la filière tourisme : un incubateur, un lieu de rencontres, d’échanges, une plateforme d’expérimentation et une cellule de veille. Le Welcome City Lab peut aussi compter sur le soutien de ses membres fondateurs : Atout France, la Caisse des Dépôts, Groupe ADP, la Métropole du Grand Paris, Centaurus Hospitality Management (ex Paris Inn Group) et Viparis. Site web : [welcomecitylab.parisandco.paris](https://welcomecitylab.parisandco.paris/)

Gratuit – Sur inscription

Conférence: Tourisme & Nouvelles technologies

Le Cargo 157 Boulevard Macdonald, 75019 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T16:30:00 2022-02-24T18:30:00