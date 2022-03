Métavers : de la dystopie à la prochaine itération du web Webinaire en ligne, 7 mars 2022, Amiens.

Métavers : de la dystopie à la prochaine itération du web

Webinaire en ligne, le lundi 7 mars à 18:00

Ce qui pouvait relever d’une pure dystopie, sortie de l’imaginaire de romanciers fantasques, semble se matérialiser sous nos yeux à la faveur de l’accélération des innovations technologiques. Le Metavers est un terme issu de la contraction de méta et universe qui a fait irruption dans les médias à coup d’annonces des géants de la Tech et désigne des environnements numériques, persistants et immersifs. Si certains y voient la prochaine grande évolution du web, quelle réalité se cache derrière le terme de Metavers ? Si nous sommes à l’aube d’une grande transformation technologique, quels en sont les enjeux ? Plusieurs faisceaux convergent pour accréditer la thèse d’une profonde transformation qui consistera à ne plus regarder le web mais à le vivre. La prochaine itération du web annoncée par la promesse du Metavers augure de nombreuses mutations et offre de nouvelles perspectives en matière de production, de communication, de consommation, d’accès à la connaissance et plus largement d’interactions sociales. L’histoire nous enseigne que derrière chaque grande révolution technologique se cache une révolution économique, industrielle, cognitive et anthropologique. Selon certaines prévisions, l’économie du Metavers, estimée en 2021 à 30 milliards de dollars, pourrait atteindre 280 milliards en 2025. Les technologies de réalité immersive pourraient bien constituer un potentiel de croissance sans précédent pour tous les secteurs économiques, tant dans les domaines des services que de l’industrie, entrainant dans son sillage de nouveaux usages pour les entreprises, les consommateurs, les organisations et les Etats. De ces enjeux économiques et technologiques découlent des enjeux stratégiques dont les questions de souveraineté numérique et de maîtrise des données sont centrales. L’arrivée des géants du numérique (GAFAM) bousculera sans aucun doute la structuration actuelle. Le futur du Metavers pourrait osciller entre un modèle pluriel, ouvert et décentralisé et un modèle oligopolistique fermé où la donnée sera, plus que jamais, l’or noir du XXIème siècle. Plus qu’une révolution technologique ou industrielle, le Metavers incarne une profonde révolution cognitive et anthropologique. L’intrication annoncée de l’Homme et de la technologie par la fusion entre l’homme et son jumeau numérique – son avatar -, nous interroge sur le rapport entre le réel et le virtuel, entre le temps et l’espace et les réflexions éthiques et philosophiques de la définition ontologique de l’Homme au sein de la société numérique. **Programme** • 18h-18h15 : Ouverture par Christophe Dubois-Damien • 18h15-18h30 : Des enjeux économiques aux enjeux anthropologiques du Metavers par Isabelle Djian, économiste et présidente de Noèsis Innovation • 18h30-18h45 : Laurent Chrétien, CEO de Laval Virtual • 18h45-19h45 : Echanges avec les participants **Intervenants** – **Christophe Dubois-Damien** est CEO de 01Innovation, Président du Comité Economie d’Ingénieurs Et Scientifiques de France (IESF), Président du Groupe professionnel 1980 de Sciences Po Paris Alumni – **Isabelle Djian** est économiste du numérique, éditorialiste et Présidente de Noèsis Innovation. Diplômée de la Sorbonne et de la Harvard Kennedy School. – **Laurent Chrétien** est Directeur Général de Laval Virtual, premier pôle français d’expertise en réalités immersives.

Inscription par mail à christophe@01innovation.com

Conférence thématique visant à expliquer ce qu’est le Metavers et ce qu’il sera dans un futur proche pour le citoyen et l’entreprise

Webinaire en ligne Teams Amiens Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T18:00:00 2022-03-07T20:00:00