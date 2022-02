METAPHORE COLLECTIF INVITE POSITIVE EDUCATION : 10 ANS Cabaret Aleatoire, 4 mars 2022, Marseille.

Cabaret Aleatoire, le vendredi 4 mars à 23:00

CLUB CABARET ▷ Tous les vendredis ↘︎ Le rendez-vous émergence & découverte, main dans la main avec le territoire. ◤ TICKETS ◢ ▷ [https://biglink.to/positivxmeta](https://biglink.to/positivxmeta) ◤LINE-UP◢ ▷ E- SAGGILA (Hospital Productions, Northerns Electronics, Opal Tapes – Toronto, CAN) ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/e-saggila](https://soundcloud.com/e-saggila) ↘︎ RA : [https://ra.co/dj/e-saggila](https://ra.co/dj/e-saggila) ↘︎ Techno contorsionniste, violence sonore, mélodies euphoriques. “Située au carrefour de la techno, de la noise, du gabber et du breakcore, la musique de E-Saggila est intrépide, conflictuelle et tout à fait passionnante. Avant de décider de se consacrer à la musique à plein temps, Rita Mikhael a étudié la médecine esthétique dans une école de Toronto, où elle a appris des procédures « très invasives » comme les peelings chimiques et la reconstruction faciale. Comme ces procédures, la musique qu’elle a créée depuis n’est pas pour les âmes sensibles. Sous le nom d’E-Saggila, Rita Mikhael s’appuie sur son expérience en matière de bruits durs et d’improvisations analogiques pour créer une techno claustrophobe aux couches denses. Lors de ses débuts à Boiler Room, l’animateur et producteur torontois Sylvermayne l’a présentée avec justesse comme « la véritable obscurité, le feu et le soufre ». Elle s’est ensuite lancée dans un set foudroyant de gabber, breakcore et power violence. Depuis ses premières cassettes auto-produites sous le pseudonyme de RM, jusqu’à ses sorties sur les labels BANK Records NYC, Opal Tapes, Northerns Electronics, Pan ou encore Hospital Productions, la productrice de 26 ans, née en Irak, a accompli beaucoup de choses en peu de temps. Pendant tout ce temps, elle n’a jamais eu peur de défier le public. Sa palette d’influences est vaste. En plus de la techno, du gabber et du breakcore, sa musique s’inspire de l’ambient, de la jungle et du dancehall. Cette polyvalence l’a amenée à jouer aussi bien dans des raves que dans de petites salles punk et hardcore de Toronto. E-Saggila a présenté son travail dans le monde entier, et mène de front nombre de projets qui rendent son ascension de plus en plus précise et cruciale.” Max Mertens pour Resident Advisor ▷ BASIC (Positive Education,Intramuros, RWA – Saint Etienne, FR) ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/acidobasic](https://soundcloud.com/acidobasic) ↘︎ RA : [https://ra.co/dj/basic](https://ra.co/dj/basic) ↘︎ Future bass, breaks lourds, néo club. “Résident du très respecté Positive Education à Saint-Etienne et résident Rinse France, le nom de Basic a commencé à se répandre comme une traînée de poudre grâce à de nombreux morceaux unreleased joués par les meilleurs artistes de la scène, un premier EP sur le label Eddy Larkin, ainsi que de multiples apparitions très remarquées sur différentes compilations de certains des meilleurs crews français (Comic Sans Records, Metaphore Industrie, Intramuros…). Son dernier EP, Rossum, est composé de 4 titres tournés vers le dancefloor, à la croisée du dubstep, de la techno et des penchants les plus futuristes de la bass music actuelle. Une release sombre mais riche, dédiée à l’élévation physique et mentale, et bien évidemment avec beaucoup d’attitude.” ▷ Đ.K. (Antinote,12th Isle – Paris, FR) LIVE ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/d-k-music](https://soundcloud.com/d-k-music) ↘︎ RA : [https://ra.co/dj/d.k](https://ra.co/dj/d.k). ↘︎ Indus-rituelle, tribal, transe chamanique «Đ.K. est-il le secret le mieux gardé de la scène électronique française ?» titrait Trax dans son portrait du DJ et producteur parisien. Secret et surtout prolifique puisqu’il s’apprête à sortir son 3ème EP de l’année sur sa maison mère Antinote (après deux LP en 2014 et 2016). L’association avec Antinote se produit aussi sur scène, puisque Đ.K. est un invité naturel des événements du label et un partenaire de platines attitré de Zaltan son taulier. Aussi à l’aise dans ces dj sets acido-baléariques que dans des montées plus techno (sous son ancien pseudo 45 ACP) habitué du dj booth de Concrete ou de la Station, c’est aussi via la production et le live que Đ.K. s’est imposé en France et dans les capitales du monde entier. Ses prestations délaissent voluptueusement les BPM et se tournent vers une ambiant lysergique nourrie d’inspirations extrêmes et orientales. C’est dans ces tonalités plus rêveuses que raveuses qu’il vient de livrer un superbe mix pour le réputé label Music from Memory. Et son travail live sera bientôt diffusé sur disque par le label 12th Isle.” ▷ Israfil & Shlagga (Metaphore Collectif – Marseille, FR) ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/shlagga](https://soundcloud.com/shlagga) / [https://soundcloud.com/israfil](https://soundcloud.com/israfil) ↘︎ RA : [https://ra.co/dj/shlagga](https://ra.co/dj/shlagga) / [https://ra.co/dj/israfil](https://ra.co/dj/israfil) ↘︎ Frères de tek / Même longueur d’onde “Shlagga et Israfil, c’est Marseille. C’est « l’autre chose », l’alternatif, l’impair, l’électron brindezingue qui refuse de se caser. C’est aussi la puissance de la différence assénée par l’uppercut de la liberté totale. Voilà ce qui résonne dans leurs mixes qui bousculent les règles, dans leurs travaux mais aussi dans les fondements de leur famille Metaphore Collectif, faiseur de belles teufs débridées de la cité phocéenne. Pour les deux amis, liberté semble rimer avec extrémisme et il n'est pas seulement question de musique." Sylvain Di Cristo pour I-D magazine

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille



