Metamorphosis Nendo Galerie Marseille 6e Arrondissement, jeudi 8 février 2024.

Metamorphosis Nendo Galerie Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Exposition collectiveEnfants

Exposition des artistes Pauline Bonnet Marianne Castelly Laurent Eisler Christiane Filliatreau Damien Fragnon Andrea Moreno



Des apparences trompeuses, des formes qui mutent, des surfaces qui coulent, des emplois insoupçonnés, la peinture qui se fait sculpture…

Les œuvres visibles dans l’exposition répondent en tous points à la définition du mot métamorphose délivrée par le dictionnaire Larousse : modification complète du caractère, de l’état de quelqu’un, de l’aspect ou de la forme de quelque chose.

À travers les travaux ici regroupés sont explorés en effet des changements d’aspect, le mouvement et le glissement des formes, des modifications d’usage, de fausses évidences et de vraies ambiguïtés.

Mais au-delà des bouleversements plus ou moins visibles ou perceptibles, ce que la métamorphose célèbre ici c’est une instabilité propice à questionner l’ordre naturel des choses… ainsi que les infinies potentialités de la terre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08

fin : 2024-04-06

Nendo Galerie 31 rue Sylvabelle

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Metamorphosis Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-05 par Ville de Marseille