Métamorphoses (théâtre musical) Théâtre de l'Oiseau Mouche, 29 novembre 2021, Roubaix.

du lundi 29 novembre au mardi 30 novembre à Théâtre de l’Oiseau Mouche

Véritable figure du théâtre chilien, la dramaturge Manuela Infante nourrit une fascination pour la transformation. Dans son précédent spectacle, Estado Vegetal, elle imaginait ainsi une pièce où des plantes jouaient leur rôle aux côtés d’humains. Cette idée prend une nouvelle dimension et s’inspire des Métamorphoses d’Ovide. Il y a deux millénaires, le poète romain composait en effet des histoires où les personnages se changeaient en pierre, en eau ou en animal… Aujourd’hui, son œuvre continue d’inspirer nombre de penseurs et créateurs contemporains et est restée une référence de la culture classique. A bien les lire pourtant, ces vers servent l’idée très contemporaine d’une porosité totale entre les différentes espèces animales, entre les genres féminins et masculins, entre les choses et les êtres. Accompagnée par Michael de Cock, directeur artistique du KVS de Bruxelles, la dramaturge sud-américaine offre une lecture inédite et éclairante de la littérature classique pour mieux éclairer les bouleversements actuels de notre société. **Ce spectacle est programmé par La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole au Théâtre de l’Oiseau-Mouche, à Roubaix (dans le cadre de son nomadisme) et dans le cadre du festival** _**Next**_ **En anglais surtitré en français et en néerlandais. Dans le cadre de la coopération culturelle transfrontalière entre la Communauté flamande et la Région Hauts-de-France** _Production KVS_ _Coproduction Fundación Teatro a Mil, La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, Perpodium_

Dès 14 ans. de 6 à 21€

Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix Nord



2021-11-29T19:00:00 2021-11-29T20:30:00;2021-11-30T20:00:00 2021-11-30T21:30:00