du lundi 29 novembre au mardi 30 novembre à Théâtre de l’Oiseau Mouche

Fascinée par la transformation, la dramaturge Manuela Infante s’attaque à une référence de la culture classique, les _Métamorphoses_ d’Ovide. Elle invente de nouvelles histoires qui entremêlent les humains, les animaux, les végétaux et les objets, dans une tentative originale et radicale de déplacer les frontières et de réorganiser les catégories qui nous séparent. Figure reconnue du théâtre chilien, elle alimente sa réflexion de profonds bouleversements que traverse son pays. * Conception et dramaturgie : Manuela Infante * Texte : Michael De Cock, Manuela Infante * Musique et conception du son : Diego Noguera * Assistante artistique et conception costumes : Dina Dooreman * Scénographie et conception lumière : Andrés Poirot ______ Production : KVS Co-production : Fundación Teatro a Mil, La rose des vents – Scène Nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, Perpodium Dans le cadre de la coopération culturelle transfrontalière entre la Communauté flamande et la Région Hauts-de-France

Tout public dès 14 ans – Durée : 1h40 – Tarifs : 6 à 21€ – En anglais surtitré en français et néerlandais

Dans le cadre du NEXT festival 2021, venez découvrir le nouveau spectacle de la dramaturge chilienne Manuela Infante, une représentation qui s’attaque aux livres des Métamorphoses d’Ovide.

Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix Centre Nord



2021-11-29T19:00:00 2021-11-29T20:40:00;2021-11-30T20:00:00 2021-11-30T21:40:00