Métamorphose(s) : Projection-débat de Quartiers Lointains en présence de Fatima Kaci. Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 18h00 à 20h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes

2 rue des Lilas, 75019 Paris

Métro 7bis et 11 Place des Fêtes.

Projection-débat de la saison 7 du programme de courts-métrages Quartiers Lointains, en présence de la réalisatrice Fatima Kaci.

Synopsis:

Comment exister dans des sociétés qui sont à la fois nôtres et autres ? Se démener face aux institutions qui ne sont pas toujours en mesure de soigner nos maux ? Trouver des remèdes mystiques ou rationnels pour panser nos plaies ? Ces questions traversent les diasporas africaines. Parce que les transformations subies au cours de l’exil, de l’adaptation à une nouvelle culture, la maladie ou la douleur sont souvent minimisées et peu représentées à l’écran. Mises en scène à travers des courts métrages documentaires, animés et fictionnels, ces métamorphoses physiques et psychiques sont à l’honneur de la septième saison de Quartiers Lointains.

Le 15 mars 2024, nous organisons une projection exceptionnelle au centre Paris Anim’ Place des fêtes du 19e arrondissement de Paris de 18h à 20h. A cet occasion, l’une des réalisatrices de la saison, Fatima Kaci, sera présente pour animer le débat.

A cette occasion, nous souhaiterions donc vous convier à cette séance.



e​n présence de Fatima Kaci, la réalisatrice de Terre d’ombres.

