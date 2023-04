Métamorphoses, l’exposition dédiée au 6/11 ans à la Cité des sciences Cité des sciences et de l’industrie, 4 avril 2023, Paris.

Du mardi 04 avril 2023 au vendredi 24 novembre 2023 :

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

De 12€ à 9€

La Cité des sciences et de l’industrie présente Métamorphoses, sa nouvelle exposition temporaire dédiée aux enfants âgés de 6 à 11 ans, du 4 avril 2023 au 24 novembre 2024. Les enfants grandissent, évoluent et s’interrogent sur leurs propres transformations et sur celles du monde qui les entoure. L’exposition leur propose d’explorer diverses métamorphoses – naturelles, merveilleuses ou encore personnelles – en faisant dialoguer science et imaginaire.

Le parcours de l’exposition

Métamorphoses est organisée en cinq espaces : La forêt merveilleuse, Mon beau miroir, Le monde des ombres, Mille et un regards et La fête foraine. La scénographie, volontairement évocatrice et non figurative, plonge à chaque fois les visiteurs dans un univers immersif singulier. Elle s’accompagne d’un discours incarné : c’est la métamorphose, personnifiée, qui s’adresse aux enfants. Le parcours de l’exposition est libre, intuitif, invitant l’enfant à passer d’un univers à l’autre en fonction de ses envies.

■ La forêt merveilleuse : terrain d’étude pour les scientifiques, lieu de vie, lieu de passage, lieu magique ou fantasmé, la forêt regorge de secrets. Elle est propice à nourrir la curiosité spontanée des enfants et elle est le décor de nombreux contes et mythes. Ici, le visiteur observe activement, compare, associe, se questionne, écoute des histoires… Au menu : métamorphoses animales et transformations végétales… naturelles ou imaginaires.

■ Mon beau miroir : les miroirs magiques sont nombreux dans la littérature, les contes, le cinéma … Ils révèlent des vérités invisibles, les souhaits les plus profonds, permettent de voir l’avenir ou de revisiter le passé. C’est dans un miroir aussi que tout un chacun se voit grandir, changer, vieillir mais aussi devenir ou « entrer dans la peau de ». Dans cet espace, enfants et parents sont les sujets ou les acteurs des transformations, qu’elles soient réelles ou rêvées.

■ Le monde des ombres : les humains sont des êtres complexes. Leurs émotions, humeurs, pensées varient au cours de la journée, de la semaine, des années et des périodes de la vie. Dans un grand théâtre d’ombres, l’enfant peut jouer avec son corps et des accessoires pour transformer son ombre en divers monstres, révélant ainsi des facettes peut-être un peu plus sombres de sa personnalité.

■ Mille et un regards : cet espace invite à faire un pas de côté, à changer de perspective. L’enfant chausse différentes paires de lunettes et explore un décor. Déformations, jeux de décalage, filtres colorés : une incitation à porter un regard différent sur le monde et à réaliser que nous ne le voyons pas tous de la même façon.

■ La fête foraine : le parcours se clôt avec une fête foraine – lieu de découverte et d’émerveillement par excellence – dédiée aux transformations de la matière. À l’origine, la fête foraine est un laboratoire bouillonnant où se mêlent les artistes et les savants, les physiciens et les magiciens, les chimistes et les jongleurs. Ici, la science se fait spectacle !

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou 75019 Paris

Contact : https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/metamorphoses https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/metamorphoses

©DR/Cité des sciences