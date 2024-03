Métamorphoses du verre 2/2 Salon Roseraie 1 Lyon, mercredi 26 juin 2024.

Métamorphoses du verre 2/2 Stefano CARBONI, Anne-Laure CARRE, Jean-François LUNEAU Mercredi 26 juin, 11h00 Salon Roseraie 1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-26T11:00:00+02:00 – 2024-06-26T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-26T11:00:00+02:00 – 2024-06-26T12:30:00+02:00

Les cultures européennes ont compris différemment la signification du verre. L’Antiquité y voyait une origine magique (Pline), la théologie médiévale l’associait au miraculeux : un matériau qui laisse passer la lumière sans se briser, miracle comparable à celui de l’Incarnation (Suger). En raison de sa composition et de sa répartition moléculaire, la chimie moderne a établi que le verre se situe entre le solide et le liquide, du fait qu’il se comporte différemment selon sa température. Translucide, transparent ou réfléchissant, coloré ou opacifié, imitant parfois des matériaux précieux, le verre est riche de propriétés qui lui permettent de faire partie de notre vie quotidienne (vaisselle, stockage, architecture, art et expressions plastiques). Sa fragilité apparente – le verre brisé ne peut être réparé contrairement à d’autres matériaux – ajoute à son attrait précieux. Le verre a été thésaurisé, collectionné, hérité et transmis pendant de nombreux siècles et continue de l’être aujourd’hui. Le verre est le produit d’un effort d’équipe qui nécessite un travail collectif et l’historien de l’art verrier doit le considérer comme un acte collectif de création (Becker [1982]). Son processus exige une connaissance technique approfondie qui le distingue des pratiques habituelles des artistes visuels. Sans la compréhension de ses propriétés chimiques et moléculaires complexes et sans l’aide de chimistes, de techniciens, d’ouvriers d’atelier, de souffleurs de verre et de nombreux autres travailleurs spécialisés, le produit final n’existerait pas.

Les objets en verre sont des produits vivants façonnés dans la verrerie ou dans l’atelier. Leur étude doit donc comprendre à la fois l’histoire du matériau et son processus de fabrication et ses propriétés intrinsèques. L’archéologie du verre est également un aspect important de son étude. Il est de notoriété publique que de nombreuses techniques décoratives ont été développées à la suite de découvertes expérimentales fortuites, qui ont ensuite été exploitées par les artistes verriers. Un autre aspect de l’étude du verre est lié à la compréhension des migrations de travailleurs et de techniques qui ont assuré la diffusion du savoir-faire dans différentes régions (verre romain tardif / le verre islamique, verre vénitien / verre de style vénitien). Enfin, le verre est un matériau vivant, même dans sa phase de décomposition : les conservateurs et les scientifiques peuvent apprendre beaucoup en étudiant, en recherchant et en documentant les différents états qui affectent sa surface et sa composition après un enfouissement dans différents sols ou dans l’eau. Les scientifiques comprennent mieux aujourd’hui les informations cachées que la composition chimique du verre historique peut fournir en termes d’âge et de chronologie.

Salon Roseraie 1 Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes