Grandir, vieillir, se transformer: un choix de textes littéraires sur les métamorphoses du corps A l’occasion de ces Nuits de la lecture consacrées au corps, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir quelques textes de la littérature classique ou contemporaine qui mettent en scène le corps en transformation. D’Ovide à Stephenie Meyer, de la grossesse au vampirisme, la littérature est prolixe sur le corps, ses formes, ses états, ses changements. Lectures par les bibliothécaires à écouter tout au long de l’après-midi au 4ème étage de la médiathèque. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

