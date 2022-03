Métamorphoses Cherbourg-en-Cotentin, 25 mars 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Métamorphoses Place du Général de Gaulle CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin

2022-03-25 – 2022-03-25 Place du Général de Gaulle CHERBOURG-OCTEVILLE

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Grande première au Trident ! Métamorphoses, une œuvre musicale née à Cherbourg !

Régis Huby a écrit spécialement cette partition pour ce concert. Sa musique riche et généreuse, au carrefour des genres et des styles, fait partie de la richesse de notre paysage jazz contemporain.

Trois ans après le succès de «The Ellipse» le compositeur et violoniste réunit de nouveau ses amis musiciens de Music For Large Ensemble ajoutés aux dix-sept musiciens de l’Orchestre régional de Normandie.

« Nous sommes des particules en orbite, toutes autonomes, toutes différentes, mais toutes connectées les unes aux autres par cette force de gravité qu’est pour nous la musique. » Régis Huby.

Trente-deux musiciens et un chef d’orchestre au plateau ! Mêlant générations et couleurs instrumentales de tous horizons, le résultat est à la hauteur des rêves du compositeur.

Ce band est big ! Incontournable pour tous les passionnés de jazz !

Grande première au Trident ! Métamorphoses, une œuvre musicale née à Cherbourg !

Régis Huby a écrit spécialement cette partition pour ce concert. Sa musique riche et généreuse, au carrefour des genres et des styles, fait partie de la richesse de…

+33 2 33 88 55 55

Grande première au Trident ! Métamorphoses, une œuvre musicale née à Cherbourg !

Régis Huby a écrit spécialement cette partition pour ce concert. Sa musique riche et généreuse, au carrefour des genres et des styles, fait partie de la richesse de notre paysage jazz contemporain.

Trois ans après le succès de «The Ellipse» le compositeur et violoniste réunit de nouveau ses amis musiciens de Music For Large Ensemble ajoutés aux dix-sept musiciens de l’Orchestre régional de Normandie.

« Nous sommes des particules en orbite, toutes autonomes, toutes différentes, mais toutes connectées les unes aux autres par cette force de gravité qu’est pour nous la musique. » Régis Huby.

Trente-deux musiciens et un chef d’orchestre au plateau ! Mêlant générations et couleurs instrumentales de tous horizons, le résultat est à la hauteur des rêves du compositeur.

Ce band est big ! Incontournable pour tous les passionnés de jazz !

Place du Général de Gaulle CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-02-28 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin