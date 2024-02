Métamorphoses Place des Prêcheurs Aix-en-Provence, vendredi 12 avril 2024.

Métamorphoses est un projet d’art franco-allemand proposé à l’occasion du centenaire de la mort de Franz Kafka.

Des élèves de l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et de l’Académie des beaux-arts de Nuremberg se sont inspirés du roman La métamorphose pour présenter une exposition issue d’un workshop avec les illustrateurs berlinois Katia Fouquet et Jakob Hinrichs.



Mort en 1924 à l'âge de seulement 40 ans, Franz Kafka a laissé à la postérité une œuvre qui compte parmi la littérature mondiale.



Programmation du Centre Franco-Allemand de Provence, de l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini et de L’Académie des Beaux-Arts de Nuremberg, les Rencontres du 9ème art, et avec le soutien du gouvernement Bavarois et de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-14

Place des Prêcheurs Couvent des Prêcheurs

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

