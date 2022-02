Métamorphose végétale – Création d’un jardin éphémère Aix-en-Provence, 1 avril 2022, Aix-en-Provence.

Métamorphose végétale – Création d’un jardin éphémère Rue Anatole France Parc Jourdan Aix-en-Provence

2022-04-01 – 2022-04-11 Rue Anatole France Parc Jourdan

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Ce jardin d’une superficie d’environ 150m² se déclinera en 4 petits espaces ayant tous un point commun : la biodiversité et le développement durable. Arbres, arbustes, vivaces et autres végétaux méditerranéens viendront habiter l’esplanade traversée par un bassin. Ces végétaux viendront par la suite refleurir et animer la palette végétale des parcs et jardins d’Aix-en-Provence.



Intitulé « Métamorphose végétale », ce jardin est également l’occasion d’introduire la future rénovation du parc Jourdan qui débutera au début de l’année 2023. En effet l’eau et la biodiversité seront des axes majeurs de la réhabilitation du parc Jourdan.



L’inauguration du jardin éphémère (1er avril à 17h) est suivie à 18h de Rituels : la cie Rara Woulib et le service Passerelles du Festival International d’Art Lyrique invitent le public à une cérémonie musicale entre sacré et profane, composée notamment de chants afro-caribéens, et de ce que chacun des participants viendra y déposer. Projet mené tout au long de l’année avec des artistes amateurs (jeunes des structures partenaires de Passerelles et choeur Afrimayé), il s’agit d’une première étape de travail. La restitution publique finale aura lieu au 6MIC le samedi 2 juillet 2022 dans le cadre de Passerelles [Hors les Murs].

Dans le cadre de la biennale, création d’un jardin éphémère au centre du parc Jourdan par les apprentis du BP AP – 2e année du CFPPA de Valabre-Gardanne, accompagnés par la Direction des espaces verts de la ville d’Aix-en-Provence.

Ce jardin d’une superficie d’environ 150m² se déclinera en 4 petits espaces ayant tous un point commun : la biodiversité et le développement durable. Arbres, arbustes, vivaces et autres végétaux méditerranéens viendront habiter l’esplanade traversée par un bassin. Ces végétaux viendront par la suite refleurir et animer la palette végétale des parcs et jardins d’Aix-en-Provence.



Intitulé « Métamorphose végétale », ce jardin est également l’occasion d’introduire la future rénovation du parc Jourdan qui débutera au début de l’année 2023. En effet l’eau et la biodiversité seront des axes majeurs de la réhabilitation du parc Jourdan.



L’inauguration du jardin éphémère (1er avril à 17h) est suivie à 18h de Rituels : la cie Rara Woulib et le service Passerelles du Festival International d’Art Lyrique invitent le public à une cérémonie musicale entre sacré et profane, composée notamment de chants afro-caribéens, et de ce que chacun des participants viendra y déposer. Projet mené tout au long de l’année avec des artistes amateurs (jeunes des structures partenaires de Passerelles et choeur Afrimayé), il s’agit d’une première étape de travail. La restitution publique finale aura lieu au 6MIC le samedi 2 juillet 2022 dans le cadre de Passerelles [Hors les Murs].

Rue Anatole France Parc Jourdan Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-22 par