Métamorphose ton tote bag avec Bernadette Gervais ! Médiathèque Marguerite Duras Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 15h00 à 16h30

.Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit

Atelier animé par l’auteure-illustratrice Bernadette Gervais, dans le cadre de l’exposition « Métamorphose »

Pochoirs

sur Tote-bag avec Bernadette Gervais !

Chaque enfant s’empare de la technique du pochoir, la pratique de prédilection

de l’illustratrice, pour personnaliser un tote-bag.

Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte.

Sur inscription par mail ou téléphone au 01 55 25 49 10

Bernadette Gervais

Bernadette Gervais a étudié aux Beaux-Arts de Mons et vit à

Bruxelles.

Passionnée de photographie, de livres anciens pour enfants

et grande amoureuse de la nature, elle a recours à des techniques très diverses

comme le pochoir et la gravure, adaptées au concept de chacun de ses ouvrages.

Son travail n’en est pas moins très reconnaissable, dans ses représentations à

la fois simples et sophistiquées qui enchantent le réel. Elle a publié plus

d’une centaine d’ouvrages jeunesse, des livres drôles, des livres-objets,

toujours inventifs et parfaitement adaptés aux enfants.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

© Bernadette Gervais