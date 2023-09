Métamorphose Médiathèque Marguerite Duras Paris, 28 novembre 2023, Paris.

Du mardi 28 novembre 2023 au samedi 30 décembre 2023 :

.Public enfants. gratuit

Exposition de Bernadette Gervais pour les tout-petits, dans le cadre du temps fort « A hauteur de bébé »

Une exposition ludique pour les tout-petits, avec des jeux, des

cabanes, des panneaux mobiles pour dessiner, observer et s’amuser sur le thème de la métamorphose !

« Métamorphose : changement de forme, de nature ou de structure tel que l’objet, la chose n’est plus reconnaissable »

Voilà un mot bien savant pour un truc très beau et parfois très rigolo !

De l’œuf à la chenille,

de la chenille au cocon,

du cocon au papillon !

Du bouton du coquelicot à la semence qui s’envole !

De l’un à l’autre…

On regarde, on contemple les transformations de la nature.

Et puis, on peut jouer aussi ! On échange des trucs de l’un avec les trucs de l’autre.

La vache échange avec la coccinelle. Elle devient rouge avec des points noirs !

De l’un à l’autre… Tout est permis.

On devient libre comme le papillon et comme la semence du coquelicot qui s’envolent !

Du 28 novembre au 30 décembre

Vernissage

le vendredi 8 décembre à 18h, en présence de Bernadette Gervais. Entrée libre

Des temps de médiation avec des bibliothécaires seront proposés pour découvrir l’exposition.

Bernadette Gervais

Bernadette Gervais a étudié aux Beaux-Arts de Mons et vit à

Bruxelles. Passionnée de photographie, de livres anciens pour enfants

et grande amoureuse de la nature, elle a recours à des techniques très diverses

comme le pochoir et la gravure, adaptées au concept de chacun de ses ouvrages.

Son travail n’en est pas moins très reconnaissable, dans des représentations à

la fois simples et sophistiquées qui enchantent le réel. Elle a publié plus

d’une centaine d’ouvrages jeunesse, des livres drôles, des livres-objets,

toujours inventifs et parfaitement adaptés aux enfants.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras

© Vincent Tessier et Bernadette Gervais