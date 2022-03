Métamorphose du Sacré Dans la Peinture Frayssinhes Frayssinhes Catégories d’évènement: Frayssinhes

Métamorphose du Sacré Dans la Peinture Frayssinhes, 4 mars 2022, Frayssinhes.

Lavalade 1839, Route de Lavalade

Frayssinhes Lot Frayssinhes Par Jacques Calvet. Comment, au fil du temps, la figuration de la relation extraordinaire entre une mère humaine et son enfant d’origine divine va se transformer et provoquer de nouveaux rapports à l’image sacrée.

Tout public. Repas partagé. Sur réservation. +33 7 66 19 59 70 clac lavalade

