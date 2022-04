Métamorphose Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Métamorphose Labo des arts 6 Rue Molière Caen

2022-04-08 20:00:00

Caen Calvados Performance évolutive de Séléna Boisjoly où s’évoque les costumes comme des incarnations d’énergies.

À partir des vêtements B Painted du créateur et peintre Bernard Bousquet, ses expérimentations sont axées sur les mouvements du corps dans le vêtement. Un vocabulaire s’est déssiné aux cours des jours pour rencontrer la danse des sensations.

5 rôles s’incarnent et se relient à une composition musicale contemporaine électronique, pour une durée de 40 minutes.

