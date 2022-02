Métamatériaux et métasurfaces auto-assemblées ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Métamatériaux et métasurfaces auto-assemblées ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE), 15 février 2022, Orsay. Métamatériaux et métasurfaces auto-assemblées

ISMO, hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE), le mardi 15 février à 11:00

Métamatériaux et métasurfaces auto-assemblées ——————————————— ### par Alexandre Baron Centre de recherche Paul Pascal, Bordeaux Générer une réponse magnétique optique artificielle dans les matériaux artificiels, constitués de résonateurs composites est à la base de l’émergence du domaine des métamatériaux au début du millénaire. Manipuler la perméabilité magnétique effective de métamatériaux a été rendu possible à des fréquences micro-ondes et a provoqué une excitation considérable dans la communauté scientifique, car elle a ouvert la voie vers la fabrication de dispositifs extraordinaires du point de vue de la propagation de la lumière. Des extensions à des fréquences plus élevées telles que le proche infrarouge ou encore le visible ont rapidement été proposées et testées, en réduisant notablement la taille des structures artificielles. La fabrication de matériaux à indice négatif, de chapes d’invisibilité et d’hyper-lentilles comptent parmi les réalisations les plus étonnantes. Deux décennies plus tard, et après des efforts d’importants efforts de recherche, les applications du magnétisme optique artificiel sont encore rares et le concept semble être confronté à un certain nombre de limites physiques fondamentales. Je passerai en revue dans ce chapitre l’état de l’art de l’approche dite bottom-up par faisant appel à la nanochimie et la physique colloïdale pour concevoir des méta-structures hybrides présentant une réponse magnétique optique à la lumière visible ou dans le proche infrarouge. _**Demander le lien avant mardi 15 février 9h30 :**_ [[http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2612](http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2612)](http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2612) séminaire d’Alexandre Baron EN VISIOCONFERENCE ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) Orsay Orsay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T11:00:00 2022-02-15T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) Adresse Orsay Ville Orsay lieuville ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) Orsay Departement Essonne

ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Métamatériaux et métasurfaces auto-assemblées ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) 2022-02-15 was last modified: by Métamatériaux et métasurfaces auto-assemblées ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) 15 février 2022 hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) Orsay ISMO Orsay

Orsay Essonne