Lors de votre visite dans nos locaux, vous découvrirez plusieurs métiers – soudeur expérimenté, chaudronnier et différentes compétences – ainsi qu'un parc machines conséquent dans un atelier de 1000 m2. Dans les bureaux vous rencontrerez l'artisan designer qui crée sur logiciel tous les projets tels que : escaliers d'art, escaliers DIY, mobilier, verrières, planchers vitrés, mezzanines… il répondra à vos questions. La secrétaire est à coté pour gérer l'administratif, les plannings, la comptabilité, l'accueil des particuliers et des professionnels, elle pourra vous donner une idée de la diversité de ses tâches. Metalstar 228 rue des sources 38920 Crolles Crolles 38920 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

2023-03-27T08:00:00+02:00 – 2023-03-27T11:30:00+02:00

Escalier sur mesure en acier avec des marches en chêne et des garde-corps en verre.

