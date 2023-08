Atelier « Connexions » Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Catégories d’Évènement: Dommartin-le-Franc

Haute-Marne Atelier « Connexions » Metallurgic Park Dommartin-le-Franc, 8 septembre 2023, Dommartin-le-Franc. Atelier « Connexions » 8 septembre – 5 novembre Metallurgic Park Sur inscription, payant, tarif enfant. Atelier à 14h30

Réservation obligatoire au 03 25 04 07 07

Atelier payant : 2.50€ (adulte)/1€ (enfant)

Dans le cadre d’une résidence artistique, le projet Connexions propose un atelier avec les artistes Virginie Descamps et Nicolas Mazzi. Vous y découvrirez la technique de la fonte à cire perdue et vous réaliserez des pièces de quincailleries uniques. Nous nous attarderons sur ces détails qui passent souvent inaperçus pour mettre en avant leurs qualités. Metallurgic Park Rue du Maréchal Leclerc 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 07 07 https://www.facebook.com/metallurgic.park/ [{« type »: « email », « value »: « metallurgicpark@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.04.07.07. »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T14:30:00+02:00 – 2023-09-08T16:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Dommartin-le-Franc, Haute-Marne
Lieu Metallurgic Park
Adresse Rue du Maréchal Leclerc 52110 Dommartin-le-Franc
Ville Dommartin-le-Franc
Departement Haute-Marne

