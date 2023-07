Week-end médiéval Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Catégories d’Évènement: Dommartin-le-Franc

Haute-Marne Week-end médiéval Metallurgic Park Dommartin-le-Franc, 22 juillet 2023, Dommartin-le-Franc. Week-end médiéval 22 et 23 juillet Metallurgic Park Entrée gratuite. Profitez des différentes animations organisées le long du week-end et du spectacle de feu créé par la compagnie du Théâtre Actif à l’occasion de la soirée du samedi soir.

Il est également possible de réserver sa place pour le repas le jour même à l’acceuil du site. Metallurgic Park Rue du Maréchal Leclerc 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 07 07 https://www.facebook.com/metallurgic.park/ [{« type »: « email », « value »: « metallurgicpark@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.04.07.07 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T13:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:59:00+02:00

2023-07-23T10:30:00+02:00 – 2023-07-23T18:30:00+02:00 medievale medieval Détails Catégories d’Évènement: Dommartin-le-Franc, Haute-Marne Autres Lieu Metallurgic Park Adresse Rue du Maréchal Leclerc 52110 Dommartin-le-Franc Ville Dommartin-le-Franc Departement Haute-Marne Age max 99 Lieu Ville Metallurgic Park Dommartin-le-Franc

Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dommartin-le-franc/