Week-end d'ouverture Samedi 8 avril, 14h30 Metallurgic Park Tarif unique : 5€. Au programme :

– l’escape game : « le four de la Forge » animé par l’association Bragard Roliste

– un atelier de découverte de la nature avec la fresque pédagogique du bassin

– le gouter fondant

– le gouter fondant

– des concerts : Ozzy & The Roasted Coasts, à 15h et 17h 

Metallurgic Park 
Rue du Maréchal Leclerc 52110 Dommartin-le-Franc
03 25 04 07 07
metallurgicpark@mairie-saintdizier.fr

2023-04-08T14:30:00+02:00 – 2023-04-08T18:30:00+02:00

