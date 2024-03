METALDAYS NEW FORCES FRENCH CLASH CROSSROAD – ANGOULINS Angoulins, vendredi 31 mai 2024.

VENDREDI 31 MAIMETALDAYS NEW FORCES4 GROUPES 1 SOIRÉEType : CONCERT METALParking Gratuit Bar Ouvert Snacking sur Place*prix indiqués hors frais de billetterie19H30 PORTES 20H30 DÉBUT DES CONCERTSUne Production CROSSROAD, METALDAYS, KEUF METAL INC & WANTED’S MUSIC ASSOPetit Message de l’Organisation :Hello à toutes et à tous !Tout d’abord un grand merci pour vos nombreuses inscriptions à ce tout nouveau projet qui verra le jour pour la première fois en France cette année, le « New Forces French Clash2024 ».Rappelons que l’un des objectifs principaux de ce projet est d’être identifié comme l’une des valeurs montantes du Metal Français, et à ce titre, de remporter un slot au Festival MetalDays qui se déroulera cet été en Slovénie. Mais avant cela, les 4 groupes qui représenteront la scène metal émergente française devront s’affronter en croisant le fer sur scène, et cela se passera au Crossroad de La Rochelle le vendredi 31 mai 2024 ! Le jury désignera alors le groupe gagnant qui partira cet été jouer en Slovénie, et qui verra s’offrir la possibilité d’être sélectionné sur place pour participer à l’édition 2025 du Bloodstock Festival au Royaume-Uni !Nous sommes ravis et fiers de vous annoncer les noms des 4 groupes sélectionnés pour la New Forces French Clash 2024 ! Un grand bravo à Death Decline, Blooming Discord , Lone-Survivors et Parallyx !Une playlist Spotify est disponible ici : https://open.spotify.com/playlist/4NX3sAZX7s08xD2nnXrI99… ***DEATH DECLINE***Death Decline est un projet Thrash/Death originaire de Dijon (Bourgogne). Leur premier album « Built for Sin » (2015) est bien accueilli en dépit des stigmates de la jeunesse. Le groupe enregistre son deuxième album « The Thousand Faces of Lies » en 2017 au Vamacara Studio qui lui permettra de sillonner la France et les pays frontaliers sur une trentaine de concerts. L’utilisation du titre « Useless Sacrifice » dans le show américain « South Park » permettra à Death Decline de bénéficier d’une exposition internationale.Avec son troisième album « The Silent Path » paru fin 2020, le groupe a bien l’intention de montrer qu’il est désormais un groupe sur lequel il faudra compter.DÉCOUVREZ DEATH DECLINE sur FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE***BLOOMING DISCORD***Blooming Discord est un groupe de metal alternatif marseillais créé en 2015, inspiré par des groupes tels que System Of A Down, Stone Sour, Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon ou Electric CallboyAvec 2 EPs, une soixantaine de concerts et un album prêt à sortir, les 5 membres du line-up ont tout appris ensemble. Blooming Discord cherche à remoderniser le metal des années 2000 tout en gardant comme idée principale le côté « catchy » des refrains et des riffs de guitare, la puissance et l’ambiance festive des soirées ou évènements qui permettent au public d’apprécier le moment présent et d’oublier, un temps, toutes les difficultés du monde dans lequel nous vivons. DÉCOUVREZ BLOOMING DISCORD sur FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE***LONE SURVIVORS***Lone Survivors c’est avant tout l’aventure humaine de 5 musiciens dont rien ne présageait la rencontre. Repésentants l’hexagone dans son intégralité, Ils nous nous délivrent sans complexe un premier « concept album », une œuvre aboutie et puissante à plus d’un titre, révélant un line up expérimenté et ambitieux. L’album « Ground Zero » reflète particulièrement le talent de cette nouvelle génération de groupe émergeant du metalcore et du métal progressif.DÉCOUVREZ LONE SURVIVORS sur FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE***PARALLYX***Parallyx est un groupe franco-marocain basé à Paris, né de la volonté de Lina Victoria de créer une musique metalcore et djent s’inscrivant dans un fort univers visuel inspiré des sectes connues de l’Histoire moderne et leurs mystères. Les fans de Monuments, Architects, Periphery et Spiritbox apprécieront. Chaque chanson de Parallyx raconte l’histoire d’une secte ayant sévi, sous forme d’un thriller à l’américaine, c’est le concept. La chanteuse, Lina, est soupçonnée d’être à l’origine de diverses disparitions inexpliquées et Parallyx ne serait en fait qu’une façade pour camoufler ses activités réputées maléfiques…DÉCOUVREZ PARALLYX sur FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:00

Réservez votre billet ici

CROSSROAD – ANGOULINS LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17