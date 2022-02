Metal Sphère Salle de la Tour, 12 mars 2022, Voisins-le-Bretonneux.

Metal Sphère

Salle de la Tour, le samedi 12 mars à 20:30

La formule reste inchangée : deux jours de concerts dédiés au metal et aux musiques extrêmes ! Met’Assos et La Batterie unissent leurs forces pour proposer un festival à la hauteur de ce style musical en perpétuelle évolution. Ne ratez pas ce rendez-vous pour découvrir de nouveaux groupes prometteurs ou voir en live des groupes dont la renommée n’est plus à démontrer. SHAÂRGHOT Aidé de ses “Shadows”,le groupe d’électro-metal-indus dévaste tout sur son passage, laissant derrière lui autant de traces de peinture noire que d’hématomes. L’appétit du monstre semble sans fin car après avoir ouvert à maintes reprises pour de nombreux artistes de renom comme Ministry, Little Big, Punish Yourselfg ou encore Hocico, Shaârghot continue de s’engouffrer dans la brèche à grands coups de batte de baseball et se sont retrouvés sur la scène Temple du HELLFEST en 2019, le tout devant 12 000 personnes ! HORSKH Horskh est une collision entre l’énergie brute de l’EBM, la violence du metal et la transe de l’électro. Lors de ses concerts explosifs, la batterie acoustique apporte une profondeur organique aux déferlantes saturées de la guitare et des machines. Au-delà de la rage mélodique du chant, l’énergie live du duo vient renforcer l’impact d’une matière sonore viscéralement vouée au mouvement. EXPLICIT HUMAN PORN Au programme : voix multi-facettes, riffs lourds et atmosphère électronique. Chacune des compositions est un miroir satirique de la condition humaine de nos sociétés modernes, alliant espoir et autodestruction au travers de différentes addictions.

Tarifs: 16€, pass 1 jour / 25€, pass 2 jours

La Metal Sphère revient en 2022 pour sa dixième édition !

Salle de la Tour 5 place de la Division Leclerc 78960 Voisins le Bretonneux Voisins-le-Bretonneux Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T23:00:00