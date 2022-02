Metal Sphère La Batterie – Guyancourt, 11 mars 2022, Guyancourt.

Metal Sphère

La Batterie – Guyancourt, le vendredi 11 mars à 20:30

La formule reste inchangée : deux jours de concerts dédiés au metal et aux musiques extrêmes ! Met’Assos et La Batterie unissent leurs forces pour proposer un festival à la hauteur de ce style musical en perpétuelle évolution. Ne ratez pas ce rendez-vous pour découvrir de nouveaux groupes prometteurs ou voir en live des groupes dont la renommée n’est plus à démontrer. GRANDMA’S ASHES Grandma’s Ashes est un power trio féminin à la croisée du rock progressif et du stoner. Le groupe nous entraîne, avec élégance et désinvolture, dans un univers dense et imagé grâce à de lourds riffs de guitare soutenus par l’assise d’une section rythmique qui trouve l’équilibre entre l’efficace et l’alambiqué. Les titres du trio alternent entre passages calmes, leadés par une voix claire et délicate, et passages instrumentaux lourds, parfois techniques, qui affirment leur identité sonore. LIZZARD Résolument tourné vers l’international, LizZard conjugue efficacité et talent grâce à une maîtrise précise de leurs instruments respectifs. Le trio délivre un metal tantôt progressif, tantôt groovy, toujours pourvu d’arrangements inspirés. Après plusieurs grosses tournées européennes en première partie de personnalités éminentes de la scène rock internationale (The Pineapple Thief, Soen, O.R.K…), LizZard a sorti son nouvel album « Eroded », le 19 Février 2021 sur le label Pelagic Records (Cult Of Luna, Hypno5e..).

Tarifs: 16€, pass 1 jour / 25€, pass 2 jours

La Metal Sphère revient en 2022 pour sa dixième édition!

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T23:00:00