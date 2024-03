Metal Nights: THE WARM LAIR / MURDER AT THE PONY CLUB / COLOSSE Salle du Grès Martigues, samedi 16 mars 2024.

Metal Nights: THE WARM LAIR / MURDER AT THE PONY CLUB / COLOSSE ♫METAL♫ Samedi 16 mars, 20h00 Salle du Grès 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

THE WARM LAIR

The Warm Lair est un groupe de Western Hard Rock fondé en 2016 et qui a sorti un Ep « Reach The Fire » en 2017 et un premier album « RIDE On Our Side » en 2021.

Le style du groupe est très marqué du Hard des 70’s mais se balade souvent entre Heavy, Blues et Western Spaghetti. Les guitares sont old school mais la basse et la batterie, plus modernes, font de ce groupe quelque chose de différent, puissant et nerveux.

https://www.youtube.com/watch?v=TxB9yRi8FTY

MURDER AT THE PONY CLUB

“Murder At The Pony Club” est un quatuor montpelliérain de rock alternatif, saupoudré de stoner/punk, élevé aux influences musicales 90-2000 telles que Queens Of The Stone Age, The Hives, Deftones ou encore Foo Fighters.

Ils font de leurs concerts des vrais moments de fête à l’énergie communicative.

https://youtu.be/VVvDX8lsz1Y?feature=shared

COLOSSE

C’est en 2018 que Seb, guitariste chanteur dans les tributes SKM et Megamort (respectivement Metallica et Megadeth), décide de se remettre à la compo. N’ayant jamais arrêté de composer, il sélectionne méticuleusement 9 morceaux parmi ses dernières créations. Commence alors une phase de réécriture et de préproduction. Assurant ainsi tous les instruments, c’est en 2020 qu’il décide d’entrer en studio (Fatlab studio) afin de sortir un album en bonne et due forme.

Colosse est le nom du projet. Un nom qui n’est pas choisi au hasard puisqu’il reflète l’esprit que dégage la musique: massive, brute et pure. Les morceaux distillent un mélange détonnant de punk, de rock garage bien énervé et de métal.

Ajoutons que, la force du colosse est aussi sa faiblesse. Il est imposant et il défie les lois de la nature. Cette défiance a toujours conduit les Colosses à leur perte. Aujourd’hui, plus aucune de ces statues mythiques n’est encore debout. Ainsi, l’idée exprimée au travers de cette allégorie c’est que la perfection n’est pas de ce monde et que nous ne sommes que des humains. Le projet Colosse est un projet humain, pur, authentique et imparfait par nature.

Seb revendique parmi ses influences des groupes tels que Metallica et Megadeth (bien entendu) mais aussi les grands noms de la scène de Seattle: Foo fighters, Alice in chains ou Soundgarden.

Bientôt Fred, Alex et Zach rejoignent l’aventure et c’est en 2022 qu’ils signent le label M&O et

sortent leur album « Origin »

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Wiff99_zsZ4

_____________________________________________________________

