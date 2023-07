Metal Knights : l’imaginaire médiéval dans le metal. Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 20 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Vikings, chevaliers, templiers : un Moyen Age viril et guerrier transpire des chansons des bardes électriques depuis plusieurs décennies. Mais les récits de batailles épiques, les chevauchées de batterie et les choeurs grégoriens de synthèse, les balades néofolk à la guitare acoustique et la nostalgie des gestes armées ne sont-elles pas la réécriture romantique d’une période encore largement fantasmée ?

Néophytes, mélomanes ou curieux à cheveux

courts ou longs, enfourchez votre destrier pour une exploration sérieuse et

décalée dans le Moyen Age des métalleux !

Simon Bernard a obtenu le rang de Maître en histoire culturel sans entrer dans

l’ordre des Templiers. Après avoir brouillé les ondes de Radio Campus Paris

avec l’émission Accords Electriques consacrée au metal symphonique, il officie

comme chef du pôle Médiation et développement à la Maison de Musique

Contemporaine. De quoi avoir la légitimité de parler en public sur des sujets

musicaux improbables, non ?

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

DR Influence de la musique médiéval dans le metal