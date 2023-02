Métal hurlant, la machine à rêver Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Joué-lès-Tours Une rencontre avec Christian Marmonnier autour du magazine Métal hurlant Créé par une poignée de transfuges de Pilote, le magazine Métal hurlant (1975-1987) a été l’un des magazines de bandes dessinées adultes les plus importants et influents de la fin du XXe siècle.

Pendant 13 ans, à coups de numéros spéciaux et d’éditions étrangères, Métal propage sur la planète ses visions incendiaires.

Cette French touch soufflera jusqu'à Tokyo ou Hollywood, si bien que trois décennies plus tard, George Lucas, Ridley Scott, Tim Burton, Hayao Miyazaki, pour ne citer que ceux-là, peuvent se réclamer de l'influence de Métal Hurlant et de ses artistes. Suite au retour de la revue de bandes dessinées Metal Hurlant depuis septembre 2021, G. Poussin et C. Marmonnier, ont décidé de rééditer leur livre Méta

