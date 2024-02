METAL AU 9 CUBE 3 : DESTINITY MONOLYTH METAL AU 9 CUBE 3 9 CUBE Chateauroux, samedi 23 mars 2024.

DESTINITY ( Melodic Death Metal )DESTINITY est l’un des groupes phares de la scène française dans la mouvance Death Metal mélodique. Les Lyonnais se font remarquer mondialement lors de la sortie de leur album The Inside paru en 2007 mais surtout avec les albums XI Reasons to see (2010) et Resolve in Crimson (2012) via LIFEFORCE RECORDS. Après une multitude de tournées aux côtés de groupes tels que DEICIDE, DECAPITATED, DARKANE ou encore LOUDBLAST et la participation à de nombreux festivals à travers l’Europe, dont 2 participations au HELLFEST, Summer Breeze (DE), Motocultor, Baden in blut (DE), Plane R Fest, Czech Death Fest (CZ)… Les membres de DESTINITY décident en 2013 de faire un break pour leurs projets personnels. En 2019 le groupe est de retour pour une série de concerts et de festivals et la préparation d’un nouvel opus. Leur nouvel album IN CONTINUUM tant acclamé par la presse mondiale est sorti le 15 Octobre 2021, il est à ce jour le plus gros succès du groupe, déjà plus de 1,500,000 streams sur Spotify. Le quintet Lyonnais démarre alors un véritable marathon de festivals à travers la France et l’Europe courant 2022, 2023 et début 2024. L’énergie dégagée sur scène qui a fait la réputation de DESTINITY sera évidemment la pièce maîtresse de leur show… Efficace et envoûtant !MONOLYTH ( Thrash/Death Mélodique )Depuis 2006, Monolyth s’est fait une place sur la scène underground française.Avec deux démos et un premier album autoproduit (mais non distribué) en 2007 (“Catch the Sun”), le groupe trouve rapidement sa voie en proposant un Death mélodique teinté de Metalcore influencé par des groupes tels que Soilwork, In Flames, The Haunted, Machine Head ou Killswitch Engage.En 2011, le groupe enregistre “The Forwarder”, un EP 3 titres mis à disposition des fans sous forme de téléchargement MP3 gratuit.Le groupe splitte et se reforme fin 2012 autour d’Amaury (chant) et Julien (guitare). Entre 2013 et 2015, le groupe reprend les concerts, et fait notamment son entrée sur les scènes parisiennes lors de l’édition 2014/2015 du Headbang Contest.En mai 2015, Monolyth a l’honneur d’assurer la première partie de Gojira au festival des Zicophonies de Clermont !Batt (batterie), Tristan (guitare) et Fafa (basse) arrivent en 2016 et c’est sous cette forme que le combo assurera 3 tournées (en 2016 avec Blaakyum, No Return, Mors Principium Est et Onslaught, en 2018 avec Deus Ex Machina et en 2019 avec Nemost et Serenius) et une quarantaine de concerts.“A Bitter End A Brave New World” sort le 25 septembre 2018 avec l’aide de Ellie Promotion et bénéficie d’une distribution via Season of Mist qui offre à Monolyth une visibilité nouvelle et prometteuse.Fin 2021, Vanessa prend la suite de Fafa à la basse et le groupe reprend la scène et la composition.Le 29 novembre 2022, le groupe annonce, avec un nouveau clip pour le titre “The Neverending Beginning”, la sortie de son nouvel album “We’ve Caught the Sun” le 3 mars 2023.Deux autres singles sont sortis : “Into Speechlessness” le 9 février et “My Blackest Days” le 12 mai 2023.Le groupe reprend le chemin de la scène pour défendre cet album !A l’été 2023, Tristan et Vanessa quittent le groupe.Tristan est remplacé par Larry, guitariste/chanteur de Serenius et ami du groupe, et la recherche d’un nouveau bassiste est lancée.ARO ORA ( Metalcore Technique )Aro Ora (ou AO) donne vie à son imagination avec un métal efficace, puissant et mélancolique. Pour se distinguer dans le paysage du métal moderne, les Tourangeaux servent une musique d’une forte intensité rythmique, alliant groove, brutalité et mélodie contrasté par des passages ambiants et mélancoliques, le tout reposant sur une voix viscérale.Après un premier EP (Mahara) sorti en 2015 et un premier album (Wairua) sorti en 2019 via KLONOSPHERE, Aro Ora fait évoluer son line up et sort 2 singles en 2023, toujours en collaboration avec Fabien Devaux (Klone, Hacride, Trepalium, Step in Fluid).Poursuivant son évolution, Aro Ora retourne en studio en Avril 2023 et prépare une nouvelle formule avec un EP qui sortira début 2024.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

9 CUBE 93 RUE AMPERE 36000 Chateauroux 36