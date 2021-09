Longvic Arboretum de Longvic Côte-d'Or, Longvic Metakutse de Louise Vanneste – Festival Entre cour et jardins 2021 Arboretum de Longvic Longvic Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Arboretum de Longvic, le samedi 18 septembre à 17:00

Y passer du temps, s’y intéresser pour bousculer notre rapport à celui-ci. Du paysage romantique à la stupéfaction de découvrir – par la connaissance scientifique, notamment – la manière de fonctionner des non-humains, c’est une longue traversée que de relativiser notre culture de la « nature ». Dans Metakutse, c’est notre manière d’investir un espace végétal qui est en jeu en explorant l’équilibre entre empreinte et décolonisation, écriture et laisser-faire, expression et disparition de nos corps.

Réservation recommandée | Pass sanitaire obligatoire

Entrer en lien, à travers une pratique chorégraphique, avec des espaces choisis de faune et de flore, aménagés ou non par l'humain
Arboretum de Longvic
3 Bd des Industries, 21600 Longvic

