Métagore majeure Marseille 15e Arrondissement, 3 juillet 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Métagore majeure Cité des Arts de la Rue 225 Avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement

2022-07-03 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-05 Cité des Arts de la Rue 225 Avenue Ibrahim Ali

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 10 Compagnie Canicule

Bruxelles



Comment être féministe et aimer les textes de Booba ? Pauline Desmarets et Olivia Smets brandissent leurs contradictions tel un étendard en nous entraînant, casques sur les oreilles, dans une chevauchée musicale fantasque, impertinente, décalée. Une déambulation sur fond de musique baroque et punchlines crues.



Sans jamais imposer un point de vue univoque, le duo féminin met l’accent sur notre ambivalence schizophrénique par rapport à la musique, à la violence, à la vulgarité, aux jeux de pouvoir. Et pose la question de la misogynie, de la censure et de la transgression sans jamais se départir d’une pointe d’humour. Ce sont des guerrières déguisées en duchesses aux robes d’un autre temps, qui prennent leur revanche, créent une friction corrosive entre dentelles délicates et langage grossier ; qui nous plongent dans un univers chaotique et multiple pour expérimenter, dans notre corps, ce que la poésie de Booba déplace, provoque et déclenche. Leur monde hybride mélange les codes et les univers comme pour mieux nous happer, nous surprendre, nous percuter et pourquoi pas nous enivrer de chaleur, de fumée et de lumière rouge sang. Ce sont des femmes survoltées qui aiment la poésie du rap et son incandescence.



Création 2021

Conception et interprétation : Pauline Desmarets, Olivia Smets

Direction artistique : Olivia Smets

Co-conception et regard extérieur : Clémentine Colpin

Création sonore et régie : Noé Voisard en collaboration avec Clément Braive

Dramaturgie : Diane Fourdrignier



Durée 1 h

Conseillé à partir de 14 ans



En coréalisation avec Lieux publics, centre national et pôle européen de création pour l’espace public.



Les représentations à Marseille reçoivent le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

dernière mise à jour : 2022-05-06 par