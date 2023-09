Spectacle Le Coffre Magique à Métabief Station de Métabief Métabief, 1 octobre 2023 15:00, Métabief.

Spectacle gratuit organisé par Espace Mont’Or, dans le cadre des animations de l’UTMJ (Ultra Trail des Montagnes du Jura) sur la place Xavier Authier, au pied des pistes.

15h00 ▪ Le Coffre Magique (Spectacle pour petits et grands enfants)

Un conte initiatique et interactif tour à tour drôle, touchant et décalé.

Les tribulations de Lola, petite fille trop gâtée qui, pour son anniversaire, grâce à un coffre magique, va voyager au-delà de ce qu’elle aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. elle en gardera un souvenir incroyable et va surtout apprendre à voir le monde autrement.

Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse…

Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui amuse tout autant qu’elle fait réfléchir.

Gratuit, ouvert à tous

Chapiteau chauffé.

Bar et petite restauration sur place.

Renseignements : https://www.ultra-trail-montagnes-jura.fr/

Station de Métabief 9 place xavier authier 25370 métabief Métabief 25370 Doubs