Vendredi 29 septembre, 20h00

Concerts gratuits organisés par Espace Mont d'Or, dans le cadre des animations de l'UTMJ (Ultra Trail des Montagnes du Jura) sur la place Xavier Authier, au pied des pistes.

Sous chapiteau chauffé, retrouvez: 29

20h30 ▪ Les Frisées (pop rock)

22h00 ▪ DJ Fred BLK 30

19h15 ▪ Bartwood (rhum rock)

20h30 ▪ DJ Fred BLK

21h00 ▪ Alkabaya (chanson pop et festive)

22h20 ▪ DJ Fred BLK 1er

15h00 ▪ Le Coffre Magique (Spectacle pour petits et grands enfants) Entrée gratuite

Chapiteau chauffé.

Bar et petite restauration sur place.

