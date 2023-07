Sous les étoiles…La radio META / Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel Villeurbanne, 10 août 2023, Villeurbanne.

Pendant 1h on lève la tête au ciel et on écoute !

On parlera bien sûr des étoiles en compagnie du Centre d’animation lyonnais en astronomie, de ce que l’on peut apercevoir dans ce ciel du mois d’août et des histoires qu’on raconte avec elles.

On vous propose aussi de participer à l’émission en répondant à cette question : Qu’est-ce qui te met des étoiles aux yeux ?

Pour cela, nous vous invitons Soit à laisser un message sur le répondeur de la radio : 07 49 73 20 81

Soit à nous envoyer une réponse par mail à radiofriche@gmail.com

L’émission sera en direct du Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel et on pourra l’écouter aussi en streaming ici !

META / Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel 169 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charmettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:radiofriche@gmail.com »}, {« link »: « https://www.assometa.fr/index.php/la-radio/ »}]

