Test micro META / Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel Villeurbanne, 24 juillet 2023, Villeurbanne.

Test micro 24 – 28 juillet META / Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel Gratuit – sur inscription : radiofriche@gmail.com

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet, de 14h à 17h, le Tube à essai met à disposition ses micros pour expérimenter ensemble le son.

Tout au long de la semaine, des initiations à la prise de son, à parler derrière un micro ou encore à mener une interview seront proposées. Et la semaine se terminera avec une émission le vendredi 28 juillet de 17h à 18h avec les sons récoltés pendant la semaine et vous, en animateurs et animatrices!

META / Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel 169 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne radiofriche@gmail.com https://www.assometa.fr/index.php/la-radio/

