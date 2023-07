OPEN AIR DES GRATTE-CIEL META / Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel Villeurbanne, 7 juillet 2023, Villeurbanne.

META et les collectifs DJs de la scène locale vous proposent un open air gratuit inédit sur la ZAC des Gratte-Ciel !

A quoi s’attendre?

DJ Sets

Stands de BARBAPAPA et POPCORN

Pétanque

Et plus à venir…

META / Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel 169 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charmettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T16:30:00+02:00 – 2023-07-07T22:00:00+02:00

