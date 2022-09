VVB + Le Beatume Orchestra @L’Enrobé.e – Villeurbanne / CLÔTURE DE SAISON META / Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel, 2 octobre 2022, Villeurbanne.

VVB + Le Beatume Orchestra @L’Enrobé.e – Villeurbanne / CLÔTURE DE SAISON Dimanche 2 octobre, 17h00 META / Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel

Dernier WE d’ouverture de l’Enrobé.e avant la pause hivernale ! Dimanche, nous clôturons en trombe avec les fanfares de l’ENM.

META / Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel 169 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charmettes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.youtube.com/watch?v=gXrKxe_Ycug Page Fb

https://www.facebook.com/le.villeurbrassband // Le Beatume Orchestra

– Fanfare – La fanfare des jeunes de l’ENM autogérée par ses musicien.nes !

2022-10-02T17:00:00+02:00

2022-10-02T20:00:00+02:00

