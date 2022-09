Pambelé @L’Enrobé.e – Villeurbanne / CLÔTURE DE SAISON META / Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel, 1 octobre 2022, Villeurbanne.

Pambelé @L’Enrobé.e – Villeurbanne / CLÔTURE DE SAISON Samedi 1 octobre, 20h30 META / Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel

Dernier WE d’ouverture de l’Enrobé.e avant la pause hivernale ! Clôture en fête avec Pambelé et sa musique colombienne psychédélique.

Pour terminer cette saison en fête, nous vous avons concocté un Week-End de concerts.

Pambelé sera là samedi soir pour nous faire danser sur du psychédélique colombien.

– Afro/Colombien – Pambelé c’est la rencontre entre la musique traditionnelle Colombienne de la cote Caraïbe et la musique psychédélique des années 70. Pour écouter :

https://www.youtube.com/watch?v=4LGTUV4WJYg Page Fb

https://www.facebook.com/PambeleColombia

