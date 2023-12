Récit de voyage à vélo à Bures/Yvette MET Bures-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne Récit de voyage à vélo à Bures/Yvette MET Bures-sur-Yvette, 13 janvier 2024, Bures-sur-Yvette. Récit de voyage à vélo à Bures/Yvette Samedi 13 janvier 2024, 17h00 MET Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T17:00:00+01:00 – 2024-01-13T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T17:00:00+01:00 – 2024-01-13T19:00:00+01:00 Nous vous invitons à venir rencontrer ce couple de buressois pour partager et échanger sur leur tour de la France à vélo : 6710 km parcourus, 114 jours, 40 dpartements et 10 régions traversés.

Suivi d'un moment de convivialité autour d'un verre. MET rue Descartes Bures-sur-Yvette

