Parade lumineuse à vélo à Bures/Yvette

Parade lumineuse à vélo à Bures/Yvette
Samedi 9 décembre, 17h00
MET
Décoration ensemble des vélos à partir de 17h. Puis déambulation lumineuse et festive à vélo en centre ville. La balade se terminera au Marché de Noël installé dans le parc de Bures vers 18h30
MET rue Descartes Bures-sur-Yvette
Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:30:00+01:00

Lieu MET
Adresse rue Descartes Bures-sur-Yvette
Ville Bures-sur-Yvette
Departement Essonne

